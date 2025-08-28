Decibel non sarà più la voce del Maradona, per l’intrattenimento il Napoli si affida a Geolier

La stagione del Napoli si apre con una novità che va oltre il campo da gioco. La SSC Napoli ha annunciato una partnership con Golden Boys, la società fondata dai fratelli Gaetano ed Emanuele Palumbo – meglio conosciuto dal grande pubblico come Geolier – per la gestione dell’intrattenimento durante tutte le gare casalinghe al Diego Armando Maradona. Daniele Decibel Bellini, la storica voce che aveva accompagnato le epiche serate della squadra di Aurelio De Laurentiis, non sarà più lo speaker dello stadio.

«SSC Napoli e Golden Boys – si legge in una nota – annunciano una partnership per la gestione dell’intrattenimento allo Stadio Diego Armando Maradona in occasione di tutte le gare casalinghe del Club. Grazie a questo accordo, Golden Boys curerà insieme al Club la direzione artistica del matchday azzurro: dal dj set all’organizzazione del palinsesto musicale completo”.

Grazie all’accordo, Golden Boys affiancherà il Club nella direzione artistica del matchday azzurro, curando dj set e palinsesti musicali che accompagneranno tifosi e squadra prima e durante le partite. Una scelta che porta al centro della scena lo stretto legame tra calcio, musica e cultura partenopea.

Geolier non è nuovo al mondo Napoli: ha già firmato la colonna sonora del docufilm “Sarò con te” ed è stato protagonista delle celebrazioni scudetto del 2023 e del 2025. Ora, con Golden Boys, l’artista napoletano e il fratello daranno un’impronta ancora più forte allo spettacolo del Maradona.

Il primo appuntamento è fissato per sabato 30 agosto in occasione della gara contro il Cagliari. In consolle ci sarà il dj resident Enrico Maria, mentre lo speaker sarà Timo Suarez. Durante la stagione non mancheranno ospiti e artisti speciali, chiamati ad animare il prepartita e a trasformare lo stadio in un grande evento.

Nel comunicato, la SSC Napoli ha infine voluto ringraziare Daniele “Decibel” Bellini sottolineando il contributo prezioso dato al Club negli anni.

Con questa nuova formula, il Maradona si prepara a vivere un matchday che promette di essere non solo calcio, ma un vero e proprio spettacolo.