Decima edizione del Festoval ello Sviluppo Sostenibile

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Da parte del prof. Enrico Giovannini, Cofondatore dell’ ASvis, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile  e attuale Presidente del Comitato Scientifico, viene segnalata la decima edizione del Festival dello sviluppo sostenibile, che si svolgerà a maggio in tutta Italia e online. 

Sono tanti gli eventi già registrati nel cartellone, tra cui quelli organizzati dall’ASviS che farà tappa a Milano, Bruxelles, Bologna, Parma, Torino, Firenze, Bari, Genova e Roma.

Ma tutte e tutti possono candidare il proprio evento entro il 20 aprile per condividere buone pratiche e contribuire a realizzare un presente e un futuro più sostenibili. Le informazioni per registrarsi sono sul sito del Festival. https://2026.festivalsvilupposostenibile.it/candida-evento/(qui) https://2026.festivalsvilupposostenibile.it/candida-evento/

Il prof. Giovannini, vi invita, se potete, a diffondere l’informazione e/o a iscrivere nel cartellone gli eventi sui temi legati all’Agenda 2030 che avete intenzione di organizzare nell’ambito delle vostre attività, anche per beneficiare della visibilità che il Festival può fornire.

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