Decine di trattori per bloccare parte del centro di Namur in Belgio

Gli agricoltori locali protestano in attesa accordo UE-Mercosur

Namur (Belgio), 15 gen. (askanews) – Decine di agricoltori stanno usando i loro trattori per bloccare parte del centro di Namur, in Belgio, per protestare contro una nuova politica di riduzione dei pesticidi. L’accordo di libero scambio UE-Mercosur, che sarà firmato sabato, sta riaccendendo le tensioni sui pesticidi vietati agli agricoltori europei ma ampiamente utilizzati in America Latina, un importante mercato di esportazione per le aziende agrochimiche europee.Secondo l’Afp le normative europee non coincidono rispetto a quelle del Brasile, un gigante agricolo che rappresenta l’80% degli scambi commerciali dell’UE con i paesi del Mercosur (Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay). Alla fine di novembre, il Brasile ha autorizzato 330 principi attivi. Secondo i dati raccolti dall’agenzia brasiliana di monitoraggio sanitario (Anvisa) e dalla Commissione Europea, il 60% di queste sostanze non era stato approvato dall’UE, il 37% era stato approvato e il 3% era in fase di revisione. Al contrario, delle 421 sostanze attive approvate dall’UE, il 73% non è stato formalmente approvato in Brasile.