Decisioni sbagliate in tempi straordinari: la classifica mondiale

di Francesco Bellofatto

Convinto che emergenze mondiali richiedano anche una visione globale di quello che sta accadendo, spulciando The Guardian di oggi (giovedì 23 aprile 2020) la mia attenzione viene catturata da questa classifica stilata da Van Badham, editorialista di Guardian Australia).

Ironizzando – ma non troppo – la giornalista da una prospettiva insolita cerca di fare il punto della situazione su come possano essere adottate “decisioni sbagliate in tempi straordinari”.

“Tra ‘pandemia di gentilezza’ e impegno nella cura – scrive Van badham -, i tempi hanno provocato una contemporanea infezione di autoassorbimento, meschinità e folle pericolosità”, che la giornalista bolla senza mezzi termini ‘volontaria shitheadedry’ (provate a tradurre, google non vi sarà utile in questo caso…).

E allora, ecco la classifica 2020 (finora) per la peggior gente del coronavirus:

1) Il Premier britannico Boris Johnson, per l’immunità da gregge (vedi alla voce eugenetica);

2) David Clark, ministro della salute della Nuova Zelanda, che ha infranto le rigide regole di blocco del coronavirus del suo governo portando la sua famiglia in un viaggio in auto sulla spiaggia il primo fine settimana di blocco;

3) La Svezia, che ha invece perseguito una strategia di immunità del gregge che chiamano un approccio ” basato sulla fiducia ” nei confronti del virus. Il distanziamento sociale è volontario. Rimangono aperte scuole per minori di 16 anni, palestre, ristoranti, bar e confini svedesi. Ora ha uno dei più alti tassi di mortalità proporzionale dal virus nel mondo – nove volte più alto della vicina Finlandia, più grande persino degli Stati Uniti.

4) I manifestanti anti-blocco negli Stati Uniti: dalla California al Michigan – per coincidenza, sempre nei distretti dpve i repubblicani sono fortemente impegnati in campagne – le proteste anti-blocco in tutti gli Stati Uniti, attirando centinaia di persone che sfidano la distanza sociale. Dopo le proteste del coronavirus, il Kentucky ha visto il suo picco maggiore nei casi.

5) Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: come Boris Johnson, ha ignorato gli avvertimenti internazionali sul coronavirus quando un’azione significativa avrebbe potuto rallentarne la diffusione. Ha tenuto manifestazioni pubbliche anche mentre gli esperti chiedevano il distanziamento sociale. Ha usato conferenze stampa per attaccare i giornalisti, ripetere bugie e spingere i trattamenti che alcuni studi ora suggeriscono.

