Decreto Asset, ecco i commissari per gestire gli investimenti dall’estero

Il decreto Asset istituisce importanti novità in materia di Foreign Direct Investments, al fine di attrarre investimenti esteri in Italia. Per agevolare l’iter di approvazione e realizzazione di un investimento promosso da un soggetto estero, il Dl Omnibus prevede la possibilità di nominare un commissario straordinario di Governo. Questa figura potrà essere nominato solo per gli investimenti pari ad almeno 1 miliardo di euro, riconosciuti di preminente interesse strategico nazionale dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il commissario, anche mediante il contributo di un’unità di missione attrazione sblocco degli investimenti, assicura il coordinamento e l’azione amministrativa necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione.