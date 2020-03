E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Cura Italia”. Sono quindi operative le misure adottate dal Governo per contrastare gli effetti dell’emergenza Coronavirus sull’economia. Tra questi la cassa integrazione per tutti, la sospensione di molteplici pagamenti, un contributo una tantum (contestatissimo) ai titolati di partita Iva iscritti all’Inps. Ora si attendono i regolamenti attuativi per dare il via effettivo alle misure.