Decreto Energia, Camisa (Confapi): Passo avanti, ma non basta per rilanciare le nostre Pmi

Il Decreto Legge Energia approvato dal Governo rappresenta un primo segnale concreto, ma non ancora risolutivo per le piccole e medie imprese manifatturiere. È questa la posizione espressa dal presidente di Confapi, Cristian Camisa, che pur riconoscendo il valore delle misure adottate invita l’esecutivo a rafforzare l’intervento.

Misure necessarie, ma insufficienti

“Il decreto delinea un quadro che sembra dare una prima risposta alle nostre sollecitazioni – afferma Camisa –. Sono misure necessarie e il giudizio è positivo, ma ancora insufficienti per consentire alle PMI di recuperare la competitività perduta rispetto ai partner europei e ai competitor extra-Ue. Ci auguriamo che il testo finale non venga annacquato: le imprese hanno bisogno di certezze, non di interventi spot”.

Taglio ASOS e sollievo temporaneo per le PMI

Nel merito, Confapi considera centrale il taglio della componente ASOS per le imprese in Media Tensione (MT), finora escluse dai benefici riservati alla Bassa Tensione o ai grandi energivori. “È una misura fondamentale che abbiamo chiesto con forza – sottolinea il presidente – perché incide su oneri generali di sistema che pesano per il 15-20% sulle bollette delle industrie manifatturiere, meccaniche e plastiche”.

L’abbattimento stimato di circa 45 euro per megawattora viene definito “un sollievo”, ma non sufficiente. “Deve diventare strutturale – avverte Camisa –. Il decreto si muove timidamente verso modelli europei dove la fiscalità generale copre i costi di sistema, ma la strada da fare è ancora lunga”.

PPA e contrattazioni aggregate

Valutazione positiva anche per l’apertura ai PPA (Power Purchase Agreements) alle piccole realtà attraverso contrattazioni aggregate. L’ipotesi che il GSE agisca come garante di ultima istanza, con il supporto di Sace, viene considerata in linea con le proposte avanzate da Confapi. “Accogliamo con favore lo strumento, ma saremo intransigenti sull’attuazione pratica: niente eccessi burocratici. Se non sarà snello, resterà una scatola vuota”.

Importante, ma non decisivo, anche il capitolo sulle semplificazioni per il repowering in aree industriali, utile per favorire l’autoproduzione. “Resta però una soluzione parziale se non inserita in una strategia più ampia”, puntualizza il presidente.

Allarme ETS2 e competitività internazionale

Il giudizio si fa più critico sull’impatto del sistema ETS2. “Il rischio di un nuovo aggravio sui costi energetici è altissimo. La transizione non può trasformarsi in una tassa sulla produzione”. Confapi chiede trasparenza totale sui costi ETS2 in bolletta e meccanismi che tutelino la liquidità delle imprese, evitando doppie tassazioni per chi è già in regime di opt-out.

Il confronto europeo, secondo l’associazione, è impietoso: con un prezzo all’ingrosso dell’energia in Italia fermo a 107 euro per megawattora, contro gli 87 della Germania e i 63 della Francia, ogni ulteriore carico rischia di compromettere definitivamente la competitività del sistema produttivo nazionale. “Senza misure strutturali – conclude Camisa – il divario con i nostri concorrenti continuerà ad ampliarsi”.