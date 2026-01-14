Decreto flussi, in arrivo 6.217 lavoratori agricoli. Coldiretti: Premiato il nostro lavoro a sostegno delle Pmi

La Coldiretti Campania ha raggiunto un risultato importante: attribuite dal Ministero del Lavoro 6.217 quote del flusso di lavoratori in ingresso per le aziende agricole del territorio. “Un traguardo – si legge in una nota – che rappresenta un importante riconoscimento del lavoro costante e capillare svolto dall’organizzazione a sostegno degli imprenditori agricoli campani”.

La Coldiretti Campania, continua il comunicato, “ha lavorato instancabilmente per un’attribuzione di quote congrua rispetto all’esigenza di manodopera agricola del territorio. Grazie alla costante interlocuzione con le istituzioni, tra cui gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, le Prefetture competenti, la Regione Campania e la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, l’organizzazione ha ottenuto un risultato da tempo sperato e necessario per l’agricoltura campana”.

“Questo successo è il frutto della nostra costante presenza ai tavoli istituzionali e della nostra determinazione a difendere gli interessi degli imprenditori agricoli campani – spiega il direttore di Coldiretti Campania Salvatore Loffreda -. Siamo orgogliosi di aver contribuito a portare risorse importanti per le aziende del territorio e siamo pronti a continuare a lavorare per garantire un futuro migliore al settore agricolo campano”.

La Coldiretti Campania ha anche sottolineato l’importanza della lotta contro il caporalato e lo sfruttamento della manodopera, temi da tenere sempre in primo piano in virtù di una responsabilità sociale che porta ad organizzare attività di contrasto: “La tutela dei diritti dei lavoratori e la promozione di condizioni di lavoro dignitose sono obiettivi fondamentali per noi – ha aggiunto Loffreda -. Il risultato ottenuto dalla Coldiretti Campania rappresenta uno sprono ad intensificare la presenza al fianco degli imprenditori impegnati a garantire lo sviluppo del territorio”.