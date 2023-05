Decreto lavoro 2023, Renzi: “Non è taglio tasse record”

(Adnkronos) – “La Premier Meloni taglia 4 miliardi di tasse sul lavoro e dice che questo è il taglio di tasse più importante degli ultimi decenni. Falso!”. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, contesta sui social il quadro delineato dal presidente del Congilio Giorgia Meloni dopo il varo del decreto lavoro 2023.

“Per fare esempi: gli 80 euro valevano 10 miliardi all’anno, la cancellazione Imu prima casa 4 miliardi, l’Irap costo del lavoro 6 miliardi. Vi risparmio tutto il resto dall’Ires a Industria 4.0 alle tasse per il mondo agricolo”, dice Renzi ricordando misure varate in passato da premier. “La Meloni taglia 4 miliardi una tantum ed esulta, noi abbiamo tagliato in silenzio 25 miliardi all’anno. Giorgia Meloni non ha litigato solo con la politica: ha litigato prima di tutto con la matematica”.