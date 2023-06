“Deep Drilling”, un thriller partenopeo della scrittrice e giornalista Fiorella Franchini vola in Germania

“La scrittura: unire una parola all’altra con la speranza di unire un uomo all’altro” suggerisce Fabrizio Caramagna e Fiorella Franchini, giornalista e scrittrice, propone un piccolo esperimento per creare un ponte tra i suoi luoghi del cuore e il Brandeburgo, pubblicando, in esclusiva per la Edition Bärenklau, un breve racconto ambientato tra Napoli e Campi Flegrei. La narrazione dell’autrice da sempre impegnata nella valorizzazione del territorio campano con i suoi articoli di cronaca culturale e i romanzi storici, punta a rievocare le atmosfere del centro antico di Napoli fatto di buio e di luce, di antri e di vie affollate. Una inquietante telefonata di un geologo russo getta ombre sullo sfruttamento delle risorse geotermiche nell’area nord della città partenopea caratterizzata da diffusi fenomeni legati al vulcanesimo. Claudia de Villa, giornalista radiofonica, intuisce un misterioso legame tra questo avvenimento e l’oscura morte di un professore di musica e di un rifugiato siriano, e inizia una sua personale indagine, affiancata da un affascinante mercenario e da un solitario ispettore di Polizia. Riusciranno i protagonisti a scongiurare la minaccia che incombe sulla città? Deep Drilling è un thriller avvincente, ricco di colpi di scena che trascina il lettore in inseguimenti emozionanti e antichi segreti tra i vicoli partenopei. Il testo in lingua tedesca si rivolge al pubblico d’Oltralpe che tanto ama il Bel Paese e la sua arte. Proprio le statistiche confermano che, nonostante i pregiudizi, più del 70% degli intervistati teutonici, ha già visitato l’Italia. I quotidiani tedeschi quasi giornalmente riportano articoli su quanto avviene in Italia, recensiscono Camilleri e gli spettacoli dell’Arena di Verona, o del Festival pucciniano in Versilia. La casa editrice pubblica prevalentemente racconti di azione e di avventura o romance, privilegiando il suspense e la letteratura d’intrattenimento, nonché serie e classici del romanzo in lingua tedesca in una nuova e contemporanea veste di e-book, ma anche nuove storie e autori che meritano di essere pubblicati. Gli eBook sono disponibili su tutti i comuni portali online, Amazon, Kobo, Google Book, e anche per diversi dispositivi di lettura (Kindle, Tolino, ecc.). Inoltre, dalla fine del 2018, la Edition Bärenklau propone molte delle sue pubblicazioni come tascabili e copertine rigide per i lettori che amano tenere in mano la carta stampata, con il suo marchio DER ROMANKIOSK. Una sfida esaltante per l’autrice che così spiega il suo approccio al genere Thriller: – Quando si scrivono le prime parole di una storia c’è un’emozione intrigante perché non sai veramente dove ti porteranno e poi scopri che, infondo, come affermava Italo Calvino, scrivere è sempre nascondere qualcosa in modo che poi venga scoperto -. E allora, buona lettura, magari, prossimamente anche in italiano, di Deep Drilling ovvero Tiefenbohrung di Fiorella Franchini.

Fiorella Franchini vive e lavora a Napoli. Laureata in Lettere Moderne all’Università Federico II di Napoli. É giornalista pubblicista, collabora al quotidiano Il Denaro.it e alle riviste online Pannunzio Magazine e Verbum Press. Per oltre dieci anni è stata direttore editoriale del webmagazine napoliontheroad e ha pubblicato undici interviste nell’antologia Donna è Anima (Savarese editore). Ha esordito con i romanzi L’orchidea bianca (1995) e I fuggiaschi di Lokrum (1998), ispirati ad alcuni conflitti del secondo Novecento, seguiti poi dai thriller Nanhai (2002) e I fuochi di Atrani (2006). Di recente ha pubblicato i romanzi storici Korallion (2014) e Il velo di Iside (2018), Pulsa de nura, la maledizione di Berenice di Cilicia (Guida editore marzo 2022) ambientati nella Napoli greca e romana, il racconto thriller in ebook Deep Drilling (Edition Bärenklau – Germany – 2023 – testo in tedesco).

Ha ricevuto importanti riconoscimenti in concorsi e premi letterari sia per l’attività narrativa che per quella giornalistica. Ha svolto attività di ufficio stampa e lezioni di giornalismo. É membro di Giuria di Premi letterari, conduce incontri culturali e presentazioni di libri nel segno della sensibilizzazione ai valori della Storia. Per “Pulsa de nura. La maledizione di Berenice di Cilicia” ha ottenuto tra l’altro: Premio Pannunzio Terzo Posto – Torino; Premio Internazionale Switzerland Literary Prize Quarto Posto – Mendrisio (CH); Premio Città di Latina – Premio Speciale della Giuria.

Con l’augurio che la brava autrice riceva anche in Germania il successo che merita.

Bianca Fasano