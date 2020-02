Deep Purple, il 12 giugno arriva il nuovo album “Whoosh!”

LONDRA (ITALPRESS) – I Deep Purple hanno annunciato il loro nuovo album. Il disco, ventunesimo di studio della band hard rock britannica di “Smoke On The Water”, e’ stato battezzato “Whoosh!” e sara’ pubblicato il prossimo 12 giugno. Per “Whoosh!” il gruppo e’ tornato in sala di registrazione con il produttore discografico canadese Bob Ezrin, gia’ con i Purple per “InFinite” del 2017 e “Now what?!” del 2013. L’album uscira’ in varie versioni: cd edizione limitata e dvd (che include un’ora dello speciale speciale “Roger Glover and Bob Ezrin in conversation” e l’intera esibizione all’Hellfest del 2017), doppio vinile e dvd, cofanetto in edizione limitata e in digitale. La band, in pista dal 1968, suonera’ il prossimo 6 luglio a Bologna (Sonic Park al Parco Nord) e il 19 ottobre a Milano (Mediolanum Forum di Assago).

