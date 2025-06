Deep-Tech, startup guidate da donne: finanziamenti fino a 55mila euro

E’ ufficialmente aperta la prima Open Call del progetto europeo Open Horizons, un’iniziativa finanziata dal programma Horizon Europe che punta a sostenere startup digitali e deep-tech guidate da donne attraverso un innovativo percorso di open innovation.

Il bando si rivolge a startup legalmente costituite da almeno sei mesi e da non più di sei anni, con sede in uno Stato membro dell’UE o in un Paese associato a Horizon Europe. Per essere ammissibili, le startup devono inoltre essere guidate da donne che ricoprano un ruolo chiave (come CEO o CTO) e detengano almeno il 25% delle quote. Inoltre, le imprese non devono aver raccolto più di 1 milione di euro in equity al momento della candidatura.

La call mette a disposizione fino a 55.000 euro per ciascuna startup selezionata, erogati a fondo perduto (equity-free) in due fasi: una fase iniziale di un mese (Inception Stage), in cui 11 startup riceveranno un primo contributo fino a 10.000 euro, e una fase di piloting della durata di cinque mesi, a cui accederanno solo 5 startup selezionate tra le precedenti, con un contributo aggiuntivo fino a 45.000 euro complessivi. I fondi saranno distribuiti in base al raggiungimento di milestone e alla partecipazione attiva alle attività del programma.

Le startup dovranno candidarsi rispondendo a una delle 17 sfide tecnologiche lanciate da grandi aziende europee. Le sfide coprono ambiti altamente innovativi e strategici come energia e smart grid, cybersecurity, intelligenza artificiale, materiali avanzati, sostenibilità, edilizia circolare, mobilità elettrica e manifattura intelligente.

Alle startup selezionate sarà offerto anche un percorso di accompagnamento imprenditoriale, con sessioni di mentoring, matchmaking con investitori e corporate partner, attività di visibilità e opportunità di follow-up finanziario e commerciale. Al termine del programma è previsto un Demo Day con presentazione dei risultati a investitori, stakeholder e potenziali clienti.

Le candidature potranno essere inviate fino al 21 agosto 2025.