DeepHach, idee innovative per prodotti in 3D: candidature aperte fino al 25 novembre

Sono aperte le candidature per partecipare alla hackathon “DeepHack: Mass Customisation & 3D Printing” per sviluppare idee innovative per prodotti che utilizzino la progettazione automatizzata e la stampa 3D. L’hackathon si svolgerà online dal 6 all’8 dicembre 2020.

La produzione additiva (Additive Manufacturing), la stampa di parti in 3D utilizzando la tecnologia additiva, ha aperto la strada a molte nuove applicazioni industriali negli ultimi anni, permettendo ai team di progettazione di ridurre drasticamente la distanza tra l’idea e il prodotto finale. Tuttavia, il desiderio di molti clienti di una sempre maggiore personalizzazione pone nuove sfide ai produttori. Il costo della progettazione manuale di pezzi e prototipi altamente personalizzati rimane infatti estremamamente elevato.

La soluzione risiede nella progettazione automatizzata che fa sì che il processo di personalizzazione finale possa essere eseguito con il minimo sforzo. In questo modo, diventa possibile un’efficiente produzione di massa di prodotti altamente personalizzati.

La sfida lanciata dall’hackathon è quella di proporre idee innovative per prodotti che utilizzino la progettazione automatizzata e la stampa 3D.

Ciò significa ad esempio esplorare applicazioni per l’automazione della progettazione di parti o componenti di processi industriali o creare software per la progettazione automatizzata di prodotti stampati in 3D in un’ampia gamma di settori, ad esempio quelli relativi a Covid-19, industria, medicina e consumatori.

Sono invitati a partecipare team di 3-5 persone (studenti, ricercatori, imprenditori, ecc.) con competenze diverse e complementari.

I team vincitori riceveranno un premio complessivo di 4.000 euro e potranno usufruire ciascuno di un set di servizi di supporto per sviluppare il proprio progetto.

La scadenza per partecipare è il 25 novembre 2020. Il 17 novembre si terrà un webinar informativo sulla hackathon.

L’iniziativa è promossa da EIT Digital, Trinckle e Product Development Group Zurich.