“DeepHack”, Big data contro il Covid: l’Eit Digital a caccia di soluzioni innovative

E’ aperto il bando EIT Digital “DeepHack: Data against Covid-19” per lo sviluppo di soluzioni in grado di sfruttare i big data per la gestione di epidemie e pandemie.

Comprendere l’evoluzione di fenomeni come il Covid-19 e saperne gestire il ciclo di vita è fondamentale per affrontare episodi simili in futuro e una parte importante è giocata dalle grandi quantità di dati messe a disposizione dalle moderne tecnologie digitali e dagli strumenti idonei a utilizzarli.

Il bando ricerca soluzioni nei seguenti ambiti: Sistemi di allarme o di monitoraggio che utilizzano dati mobili; fornitura di informazioni e condivisione di dati rilevanti per COVID-1; analisi sistematica dei dati in diverse regioni, popolazioni e gruppi di età (per consentire risposte più mirate); integrazione di dati epidemici ed economici per guidare un’analisi più accurata dell’impatto sociale

Le soluzioni mediche/farmacologiche non rientrano in questo bando.

Possono partecipare team di individui (studenti, imprenditori, team provenienti da start-up, scale-up, piccole e medie imprese). Circa 15 team verranno selezionati per partecipare all’evento online che si terrà dall’1 al 3 maggio 2020 per presentare le proposte alla giuria. Il vincitore riceverà 15.000 euro con la possibilità di intraprendere un percorso di sostegno tecnico e finanziario della durata di 6 mesi.

E’ possibile inviare le candidature fino al 27 aprile 2020.