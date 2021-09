“DeepHack, Mobilità a emissioni zero”: sfida per studenti, startupper e ricercatori

Sono aperte le candidature per partecipare alla sfida “DeepHack: Mobilità a emissioni zero” organizzata da EIT Digital ed EIT Climate KIC.

Lo Stato della California ha recentemente preso l’impegno di trasformare radicalmente il sistema di trasporto in un modello a zero emissioni, contribuendo a ridurre drasticamente le emissioni e a trasformare l’economia in un modello più verde. Per tale scopo, la sfida per questo DeepHack è sviluppare soluzioni innovative che possono favorire l’accesso equo alle nuove infrastrutture di mobilità, la creazione di nuove imprese, la fattibilità finanziaria e il progresso verso l’obiettivo di mobilità a zero emissioni della California.

Squadre composte da 2 a 5 membri possono prendere parte alla call. Esse possono essere costituite da studenti, startup, ricercatori, liberi professionisti, aziende consolidate e altri profili. Le tre squadre vincitrici riceveranno un premio di 5.000 dollari in denaro.

La scadenza per partecipare è il 19 settembre 2021.