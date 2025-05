Defender completa i primi test del prototipo da Rally-Raid

GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Defender, brand originale dell’avventura, ha accelerato la preparazione per il World Rally-Raid Championship (W2RC) completando i test in Marocco sul prototipo Defender Dakar D7X-R e arruolando inoltre due piloti stellari. Stèphane Peterhansel, quattordici volte vincitore del Rally Dakar, si unirà infatti al team Defender Rally in questa epica competizione, insieme al talento emergente Rokas Baciuška.

Il pilota francese si è già unito al team del Defender Rally in Marocco, completando con successo l’attività di test iniziale con il prototipo della D7X-R, mentre prende il via tutta una serie di preparativi per la Dakar del gennaio 2026 – un evento noto come la gara off-road a lunga distanza più estenuante del mondo.

Defender, l’iconica e inarrestabile 4×4, progettata e realizzata per capacità e durata, farà il suo debutto ufficiale alla Dakar, dove tre esemplari D7X-R si sfideranno nella categoria “Stock” per auto di serie. Due vetture parteciperanno invece ai restanti round del 2026 FIA World Rally-Raid Championship (W2RC).

La Defender Dakar D7X-R, il veicolo da competizione appositamente costruito, basato sulla produzione di serie, condivide la stessa robusta architettura in alluminio D7x, la trasmissione e il layout della catena cinematica della Defender di serie , a testimonianza della sua estrema durata e resistenza. Il prototipo della Defender Dakar D7X-R è equipaggiato da un V8 biturbo da 4,4 litri e sfoggia un caratteristico design mimetico. E’ stato messo a dura prova per verificare l’affidabilità, la durata e le capacità sulle impegnative dune di sabbia del deserto del Sahara.

Proprio come le capacità intrinseche della Defender le consentono di sfidare l’impossibile, per un pilota il prerequisito del successo è l’impressionante forza fisica e mentale. I piloti saranno messi alla prova all’estremo nelle condizioni più severe e solo quelli che dimostreranno di possedere uno spirito determinato, un coraggio incrollabile e la passione per l’avventura potranno emergere. Tutti i piloti del team Defender Rally dimostreranno la loro velocità senza paura, la loro meticolosa abilità e la loro resistenza incrollabile nella foga della competizione.

foto: ufficio stampa JLR Italia

