Defender domina in Portogallo, tripletta e vittoria nella classe stock

ROMA (ITALPRESS) – Defender Rally conquista un risultato di grande rilievo al bp Ultimate Rally-Raid Portugal 2026, portando al traguardo tutti e tre gli equipaggi e firmando una tripletta nella classe Stock.

A guidare la classifica sono stati Stèphane Peterhansel e Mika Metge, vincitori con un tempo complessivo di 11:57:33 al termine di cinque giorni di gara caratterizzati da condizioni estreme e tracciati particolarmente tecnici.

Alle loro spalle si sono classificati Rokas Baciuka e Oriol Vidal, secondi con 12:00:02, seguiti dall’equipaggio formato da Sara Price e Sean Berriman, terzi con 13:09:58. Un risultato che conferma la solidità e le prestazioni della Defender Dakar D7X-R, protagonista assoluta nella categoria dedicata ai veicoli di serie.

La gara, disputata tra Portogallo e Spagna per un totale di circa 6.600 chilometri, ha messo a dura prova mezzi ed equipaggi con fango, acqua, vegetazione fitta e tratti stretti e veloci. Nonostante le difficoltà, le Defender hanno mantenuto un ritmo competitivo, registrando tempi in linea con le vetture della categoria Ultimate.

Nell’ultima tappa, Baciuka e Vidal hanno conquistato la vittoria parziale, davanti a Price e Berriman e a Peterhansel e Metge. Nella classifica generale della categoria Car, gli equipaggi Defender hanno chiuso al 16°, 17° e 30° posto, confermando affidabilità e performance in uno dei contesti più impegnativi del rally-raid internazionale.

foto: ufficio stampa JLR Italia

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