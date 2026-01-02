Defender si appresta al debutto al Dakar Rally

GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il team Defender Rally è in Arabia Saudita ed è pronto al debutto nel competitivo Dakar Rally 2026 che prenderà il via il 3 gennaio, prima prova del World-Rally Raid Championship (W2RC) 2026. La nuovissima Defender Dakar D7X-R affronterà il rally-raid più impegnativo al mondo con un equipaggio di piloti e copiloti di livello assoluto: la leggenda della Dakar Stèphane Peterhansel con Mika Metge; il determinato Rokas Baciuka affiancato da Oriol Vidal e la pioniera Sara Price con Sean Berriman. Alla vigilia dell’inizio della Dakar, Defender Rally annuncia due nuovi partner: YETI e Bell & Ross. Defender Rally porterà inoltre la Defender Dakar D7X-R su Fortnite e Rocket League. Dal 3 al 17 gennaio, con un solo giorno di riposo, i piloti affronteranno quasi 5.000 km di prove speciali cronometrate su terreni estremi a bordo della Defender Dakar D7X-R che, derivata dalla pluripremiata Defender OCTA, è stata sviluppata per competere nella categoria “Stock” del W2RC: la piattaforma ideale per mettere in mostra le capacità di Defender.

La Defender Dakar D7X-R presenta modifiche che includono una carreggiata allargata, maggiore altezza da terra, nuove sospensioni e raffreddamento potenziato per gestire terreni e condizioni meteo estreme; ma, nel rispetto dei severi regolamenti della categoria “Stock”, resta strettamente basata sulla Defender OCTA di produzione. Le scocche della Defender Dakar D7X-R sono costruite sulla stessa linea di assemblaggio della vettura di serie presso l’avanguardistico stabilimento JLR di Nitra, in Slovacchia, e adottano la medesima robusta architettura D7x, oltre allo stesso schema di trasmissione e di catena cinematica della Defender OCTA, la Defender più performante mai realizzata. Sarà inoltre spinta dallo stesso motore V8 4,4 litri biturbo che, meccanicamente invariato, sarà alimentato da un carburante sostenibile avanzato.

“Ci attende una sfida epica, sia per gli esseri umani che per le macchine, e non vediamo l’ora di partire. Defender è la concorrente perfetta per la Dakar e per il World-Rally Raid Championship, e la D7X-R ha dato prova di eccellenti prestazioni nei test. Detto questo, anche se l’obiettivo è chiaramente quello di rendere competitivi tutti e tre i nostri piloti, completare la Dakar è già di per sè un traguardo enorme: non sottovalutiamo quindi la difficoltà dell’avventura che ci aspetta. Grazie alla Defender Dakar D7X-R, alla nostra straordinaria line-up di piloti e al supporto di partner ufficiali e fornitori, noi siamo pronti!” ha dichiarato Ian James, Team Principal di Defender Rally.

foto: ufficio stampa JLR Italia

(ITALPRESS).