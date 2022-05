“Deficit politico di Conte”, la reazione M5S alle parole di Spadafora

(Adnkronos) – “Credo che lui abbia un deficit politico che noi stiamo pagando in maniera molto forte”. Le parole del deputato M5S Vincenzo Spadafora su Giuseppe Conte scatenano l’immediata reazione di alcuni pentastellati.

“Caro Vincenzo, io non penso ci sia alcun deficit. Ma tu che pensi ci sia, dai un contributo intervenendo sempre e solo contro Giuseppe? Non ti sembra di limitare la tua intelligenza politica indiscutibile così?” scrive su Facebook il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli.

“Deficit politico di Conte? Ma per favore… Paghiamo altri tipi di deficit da parte di alcuni colleghi… Anche basta”, il tweet della vicepresidente del Senato e del M5S, Paola Taverna, con riferimento alle parole di Spadafora.