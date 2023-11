DefInSpace 2023, sfida sui satelliti. Il Dac organizza a Napoli la tappa italiana dell’hackathon internazionale

Un hackathon internazionale per sfidarsi sulle migliori idee innovative sul tema delle costellazioni di satelliti. Si chiama DefInSpace e lo organizza il Comando Spaziale francese, che per la partnership italiana ha scelto il DAC, Distretto Aerospaziale della Campania.

L’evento si svolgerà i prossimi 17 e 18 novembre 2023 in contemporanea in diversi Paesi (Francia, Cipro, Emirati Arabi Uniti, Italia, Messico, Perù e Singapore) e sarà seguito dalla finale internazionale il prossimo 12 dicembre a Parigi.

Il DAC organizza l’hackathon in Italia. L’obiettivo di DefInSpace è quello di promuovere la collaborazione e l’innovazione nel settore spaziale, offrendo ai giovani partecipanti 24 ore per affrontare sfide legate alla gestione dello spazio.

L’evento è organizzato su scala internazionale e mira a promuovere sinergie tra esperti e sviluppatori nel campo dello spazio e mettere in mostra le capacità dei partecipanti a livello nazionale, europeo e internazionale.

L’Hackathon mira a coinvolgere l’intera catena di valore dell’ecosistema spaziale, industrie, università, studenti e stakeholder, per creare sinergie attorno ai temi legati alla gestione degli asset spaziali nel contesto delle sfide legate alla sicurezza e alla difesa.

Il contest favorirà il consolidamento di un ecosistema locale di studenti, PMI, Grandi Imprese, Organismi di Ricerca e Università, attorno a tematiche tecnologiche di punta, alimentando il processo di animazione già in essere, volto a stimolare la creazione di nuove realtà imprenditoriali nel settore Space tech a livello Nazionale e Regionale.

I 48 partecipanti tra studenti e dottorandi di ricerca, provengono da differenti aree disciplinari: Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria Gestionale, Economia e Giurisprudenza e le iscrizioni sono ancora aperte.

Sono stati costituiti 10 team che competeranno su tematiche tecniche e generaliste riguardanti la realizzazione, la gestione e gli impatti normativi delle costellazioni satellitari.

Il programma dell’hackathon in Italia, a Napoli, prevede l’avvio dell’evento il venerdì 17, seguito dalla formazione dei team e il lavoro intensivo nel corso delle 24 ore successive.

Il sabato pomeriggio, i team presenteranno i loro progetti a una giuria qualificata di esperti, presieduta da il project manager Spazio del DAC, Valerio Striano, che selezionerà il vincitore italiano. Le squadre partecipanti saranno formate e selezionate con la collaborazione delle principali università per valorizzare la connessione tra il mondo accademico e l’industria aerospaziale. L’evento viene organizzato grazie alla partnership con le aziende Adler Group, gold sponsor; ad Airbus, Leonardo e ThalesAlenia Space, Silver sponsor e a Powerflex, bronze sponsor.

Alla premiazione e alla cerimonia di chiusura del sabato 18 novembre alle ore 18,00, interverranno il presidente del Dac, Luigi Carrino e l’Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, Valeria Fascione.

I vincitori della competizione tecnica e di quella generalista presenteranno i risultati della loro attività alla finale, che si terrà a Parigi il 12 dicembre. Il premio per i vincitori sarà una visita allo spazioporto Europeo a Kourou, in Guyana.

“L’assegnazione al DAC da parte della Francia dell’organizzazione dell’evento – ha detto il presidente del DAC, Luigi Carrino – è una ulteriore dimostrazione del lavoro che in questi anni abbiamo fatto e della stima di cui il Distretto della Campania gode a livello internazionale.

Per i nostri giovani talenti si tratta di una occasione straordinaria per dimostrare le loro competenze e la creatività tecnologica che ha già ha più volte dimostrato e conseguito di avere successo nell’economia dello spazio. Auspico una grande partecipazione, anche di altre regioni per dare un segnale forte della forza del Paese nella scienza e nella tecnologia dello spazio.

Programma DefInSpace Italy 17-18 Novembre 2023

SCHEDA DELL’EVENTO

DefInSpace segue l’approccio di un classico hackathon: immagina soluzioni per la difesa spaziale del futuro in sole 24 ore. Questo evento, creato dal Comando Spaziale francese e organizzato dall’Aerospace Valley Competitiveness Cluster, si svolgerà il 17 e 18 novembre 2023.

I partecipanti avranno l’eccezionale opportunità di esplorare il campo meno conosciuto della difesa spaziale e la sua posta in gioco futura, nonché le carriere emergenti che ne derivano.

Obiettivi

DefInSpace mira a mostrare l’intera catena del valore spaziale, coinvolgendo le parti interessate del mondo accademico, industriale e degli utenti del sistema spaziale. Per avere un impatto a livello nazionale, europeo e internazionale. Promuovere la strategia di difesa spaziale francese. Animare e creare sinergie attorno a temi legati alla padronanza dello spazio nel contesto delle sfide di sicurezza e difesa.

Il premio

Per questa terza edizione dell’hackathon DefInSpace, alla squadra vincitrice verrà offerto un premio eccezionale: una visita allo spazioporto europeo (Guyana, Kourou)! Come vincitori del DefInSpace 2023, potrai anche goderti alcuni giorni di visite turistiche tutte spese mentre sei lì. La cerimonia di premiazione di DefInSpace 2023 avrà luogo durante le Finali Nazionali previste per il 12 dicembre 2023.

Il Comando spaziale francese, proprietario del proogeto

Il Comando Spaziale Francese è un’organizzazione congiunta sotto il comando del Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate francesi per capacità, cooperazioni e operazioni e sotto il comando del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare per la prontezza operativa, l’organizzazione e la generazione di competenze. Il Comando Spaziale Francese è stato creato nel 2019 dal Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, e dal Ministro delle Forze Armate, Florence Parly, per attuare la nuova Strategia di Difesa Spaziale.

Aerospace Valley

Il Comando Spaziale francese ha affidato ad Aerospace Valley l’organizzazione di DefInSpace. Aerospace Valley è il principale cluster di competitività mondiale nel settore aerospaziale, che serve i suoi tre settori strategici: aeronautica, spazio e droni, nelle regioni dell’Occitania e della Nuova Aquitania. Supporta progetti cooperativi di ricerca e sviluppo e aziende del settore. La sua missione è promuovere l’innovazione per favorire la crescita dei suoi membri e affrontare le sfide di domani.

Le informazioni richieste

1) 45 Partecipanti tra studenti e dottorandi di ricerca, provenienti da differenti aree disciplinari: Ingegneria Aerospaziale, Ingegneria Gestionale, Economia e Giurisprudenza. Saranno costituiti 10 team che competeranno su tematiche tecniche e generaliste riguardanti la realizzazione, la gestione e gli impatti normativi delle costellazioni satellitari.

2)I vincitori della competizione tecnica e di quella generalista, presenteranno i risultati della loro attività alla finale, che si terrà a Parigi il 12 dicembre. Il premio internazionale che sarà assegnato alle due squadre vincitrici (tecnica e generalista), durante la cerimonia conclusiva il 13 dicembre a Parigi, è l’opportunità di visitare il Centro Spaziale Europeo a Kourou, in Guyana

3) L’Hackathon mira a coinvolgere l’intera catena di valore dell’ecosistema spaziale, industrie, università, studenti e stakeholder, per creare sinergie attorno ai temi legati alla gestione degli asset spaziali nel contesto delle sfide legate alla sicurezza e alla difesa. Il contest non prevede la creazione di start-up, ma favorirà il consolidamento di un ecosistema locale di studenti, PMI, Grandi Imprese, Organismi di Ricerca e Università, attorno a tematiche tecnologiche di punta, alimentando il processo di animazione già in essere, volto a stimolare la creazione di nuove realtà imprenditoriali nel settore Space tech a livello Nazionale e Regionale.