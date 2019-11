Defunti, Sepe: Aprirsi ai più bisognosi

“Abbiamo una missione: non dobbiamo chiuderci, ma aprirci al piu’ bisognoso, a chi ha piu’ necessita’”. Lo ha detto il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, nel corso dell’omelia per la ricorrenza dei Defunti. “Quando riusciamo a fare qualcosa per la crescita umana, civile e religiosa per l’altro – ha affermato – allora noi siamo felici”. “Il bene che state facendo non sara’ mai perso – ha aggiunto – Il nostro compito e’ vivere bene e combattere il male”.

“La memoria dei nostri parenti, i nostri cari, diventa una esigenza del cuore – ha sottolineato – Questo rapporto che ci unisce perche’ la morte non e’ l’ultima spiaggia, la morte e’ una porta che puo’ introdursi a una vita che non ha fine, resta sempre un legame con tutti noi”. “Diventa un legame anche fortemente spirituale – ha concluso – occorre fare una sosta per riflettere e capire la vita di chi ci ha preceduto e i tanti buoni esempi serve per cercare di migliorare la nostra vita”.