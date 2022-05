Del Raso (Niaf) a Monti: Orgogliosi per nuovo terminal, ti aspettiamo in Usa

“Siamo orgogliosi e ci congratuliamo con te per l’inaugurazione del nuovo porto di Palermo”, dice Joseph V. Del Raso, chairman onorario di Niaf (National Italian American Foundation), in un videomessaggio inviato a Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, nel giorno della cerimonia d’inaugurazione del nuovo terminal, sorto dalla riqualificazione dell’antica stazione marittima.

“La prima volta che sono arrivato a Palermo, l’ho fatto in nave e non in aereo. E’ stata un’esperienza memorabile. Complimenti”, aggiunge. “Ricordiamo tutti con piacere quando hai ricevuto il premio al Gala della Niaf e speriamo di averti di nuovo nostro ospite a partire dal Gala di Washington”, conclude Del Raso.