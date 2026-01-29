Del Vecchio jr: Meloni? “Mi piace l’Italia di questi tre anni e mezzo”

Roma, 29 gen. (askanews) – “A me piace l’Italia in questi tre anni e mezzo di governo, che sono coincidenti anche con il mio investimento come family office di quasi mezzo miliardo di euro. Posso dire che se non mi fossi sentito stabile nell’investire in Italia, non l’avrei fatto. E questa stabilità, ovviamente, è anche parte del lavoro del governo”. Lo ha affermato Leonardo Maria del Vecchio, rispondendo a Lilli Gruber a “Otto e mezzo” su La7 alla domanda se apprezzasse Giorgia Meloni come presidente del Consiglio.

“Sicuramente vedo un’Italia stabile, poi non sono uno statista e neanche un’economista, ma se guardiamo allo spread” è ai minimi storici, ha rilevato.

Quanto al presidente Usa Donald Trump “la domanda a cui vorrei rispondere non è tanto se mi piace o meno, ma è perché si è arrivati a un certo tipo di politiche e a un certo tipo di atti di forza da parte di Trump. E la risposta che mi do è, umilmente, secondo me per una mancanza di unità e una mancanza di forza data da un’unione che ancora non si vede dell’Europa – ha detto Del Vecchio -. Se l’Europa fosse più unita non ci sarebbe stato questo spazio per Trump. Se l’Europa giocasse un ruolo più forte e importante renderebbe molto più difficile questo tipo di azioni”. (fonte immagine: LMDV).