Deliveroo, boom dei ristoranti virtuali: sull’App crescono del 57%

I ristoranti virtuali dinon si fermano. E continuano a crescere. Nel secondo trimestre 2023, il numero deiè infattirispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A rivelarlo è la piattaforma leader dell’online food delivery a 6 anni dal lancio dei virtual brand sul mercato italiano. Oggi,A dimostrazione di come questa innovazione pensata e sviluppata da Deliveroo sia apprezzata e sviluppata non solo nelle aree metropolitane, ma anche nel resto del Paese. Il motivo? La capacità dei virtual brand di, dando la possibilità ai ristoratori di intercettare nuove fette di mercato e creare nuove occasioni di sviluppo e crescita del fatturato. I virtual brand sono uno strumento che permette ai ristoratori partner di Deliveroo di affiancare alla loro offerta, fisica e tradizionale, un ristorante virtuale presente e disponibile solo sulla piattaforma. In questo modo, sempre utilizzando la cucina del ristorante fisico, il partner ha la possibilità di proporre, attraverso un nuovo brand, nuovi tipi di cucina, nuovi piatti, un nuovo menu, quindi una nuova offerta pensata esclusivamente per l’online e tagliata ”su misura” della domanda presente in una specifica area geografica. Attraverso il supporto consulenziale di Deliveroo, infatti, il ristoratore è supportato nella definizione di un posizionamento commerciale puntuale capace di intercettare una nuova domanda e target diversi e, dunque, aumentare il giro d’affari.