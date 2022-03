Deliveroo lancia Hop, la spesa a casa in 10 minuti. Debutto a Milano

Deliveroo lancia oggi in Italia il suo nuovo servizio di consegna rapida di generi alimentari. Si chiama “Deliveroo Hop” e “opera – si legge in una nota della società – attraverso negozi di sola consegna di generi alimentari, offrendo ai consumatori oltre 1.500 prodotti in appena 10 minuti. Il servizio trae beneficio da una profonda integrazione tra la tecnologia di nuova concezione di Deliveroo per la gestione della spesa e gli asset tecnologici dell’azienda, nonché dell’esperienza internazionale di Carrefour nella grande distribuzione e la sua selezione di prodotti e brand, compresi i più richiesti a livello nazionale ed internazionale, e quelli a marchio Carrefour”.

Deliveroo ha già una forte presenza in Italia, dove copre oltre la metà della popolazione, e collabora con decine di migliaia di ristoranti e negozi di alimentari. Il delivery rapido di generi alimentari del gruppo britannico si affiancherà al servizio già esistente e in rapida crescita on-demand, che già consegna in Italia i marchi più amati. A livello globale, i generi alimentari hanno rappresentato per Deliveroo nella seconda metà del 2021 l’8% del GTV (gross transaction value, ovvero il valore lordo delle transazioni), attraverso oltre 11.000 negozi partner in 11 mercati.

“Deliveroo Hop – prosegue la nota – è parte dell’impegno di Deliveroo sullo sviluppo della spesa on demand. I negozi di alimentari di sola consegna a domicilio offriranno un’esperienza migliore per il consumatore nelle seguenti aree:

Maggiore precisione delle scorte. La tecnologia di gestione della spesa di Deliveroo consentirà il controllo dell’inventario in tempo reale fornendo ai consumatori informazioni attendibili sulla disponibilità dei prodotti ed eliminando la necessità di ricorrere alla sostituzione degli articoli.

Maggiore velocità . Tecnologie avanzate di gestione del magazzino, combinate con l'infrastruttura leader di Deliveroo, consentono la consegna in soli 10 minuti.

. Tecnologie avanzate di gestione del magazzino, combinate con l’infrastruttura leader di Deliveroo, consentono la consegna in soli 10 minuti. Gamma di prodotti più ampia. Deliveroo Hop consente di ordinare fino a 2.000 articoli, inclusi prodotti di marca privata, come Carrefour, Filiera Qualità Carrefour, Terre d’Italia e Carrefour Bio.

Il progetto rientra nella collaborazione tra Carrefour Italia e Deliveroo, le quali stanno espandendo rapidamente il servizio grazie a un’offerta di generi alimentari on-demand provenienti da centinaia di negozi in Italia, Francia e Belgio”.

Il primo negozio Deliveroo Hop apre oggi nel centro di Milano in collaborazione con Carrefour. Altri negozi apriranno nei prossimi mesi a Milano, Roma e in altre città italiane. Deliveroo offrirà ad alcuni consumatori uno sconto di € 10 per il loro primo ordine. “Deliveroo Hop migliorerà la nostra offerta di generi alimentari su richiesta, sia per i consumatori che per i nostri partner nel settore dei generi alimentari – spiega Matteo Sarzana, Gm di Deliveroo nel nostro Paese – L’Italia è il primo mercato dopo il Regno Unito dove Deliveroo sta sviluppando questo servizio innovativo e conferma l’intenzione del Gruppo di investire nel mercato italiano. Siamo lieti di lanciare il servizio a Milano con Carrefour e ci espanderemo rapidamente in altre città italiane, per soddisfare la crescente domanda dei consumatori”.