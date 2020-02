Deliveroo si espande in Campania: il cibo a domicilio arriva anche ad Avellino

15 nuove città italiane si aggiungono a quelle in cui è già presente Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery che a febbraio – in linea con la tabella di marcia del programma di espansione previsto per il 2020 – raggiunge quota 175 città in totale. I centri in cui, dalla seconda metà di febbraio, sarà possibile ordinare ottimo cibo a domicilio utilizzando l’app Deliveroo sono Arosio, Cologno Monzese, Brembate, Montano Lucino, Tavernola, Grandate, Cinisello Balsamo in Lombardia, Domodossola in Piemonte, Conegliano, Schio e Thiene in Veneto, Vignola in Emilia-Romagna, Cassino nel Lazio, Mercogliano e Avellino in Campania. In queste città, Deliveroo conta di collaborare, nei prossimi mesi, con circa 200 nuovi ristoranti partner e più di 100 nuovi rider, continuando a sostenere il settore della ristorazione, dunque contribuendo allo sviluppo economico e alla creazione di nuovi posti di lavoro nei territori in cui opera. L’espansione riguarda anche città in cui Deliveroo è già da tempo presente, come Roma, dove il servizio sarà esteso in particolare nell’area est della Capitale, nei quartieri di Pietralata, Casilino e Prenestino. “La nostra espansione – dice Matteo Sarzana, general manager di Deliveroo Italia – è un tassello fondamentale della strategia di investimento e crescita in Italia, ma ha anche un impatto positivo sull’economia del Paese. Una nuova città vuol dire un grande sforzo in termini logistici e organizzativi, nuovi ristoranti che decidono di collaborare con noi e che aumentano, in media il proprio fatturato, di circa il 30% in più, senza costi fissi da sostenere e con tutte le ricadute positive in termini di crescita e sviluppo dell’indotto”.