Dell’Acqua: “Necessari eventi di dialogo tra pubblico e privato”

Il punto sulla gestione delle risorse idriche in Italia

Roma, 22 ott. (askanews) – Si è tenuto a Roma il convegno “Innovazione e strategie per una nuova cultura dell’acqua” organizzato da Associazione Civita in collaborazione con A2a. La convention, nata con l’obiettivo di riunire gli stakeholder interessati, pubblici e privati, e le varie componenti della comunità idrica, ha generato un confronto sui programmi, sulle sfide e sulle opportunità che riguardano il mondo dell’acqua ed il suo utilizzo sostenibile, soprattutto in ottica futura.Nicola Dell’Acqua, Commissario Straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, ha dichiarato: “L”acqua è pubblica, ma con gestioni private, questo è il modello italiano. Pertanto, il confronto tra le due anime, quella privata e quella pubblica, è fondamentale. In questi momenti è necessario confrontarsi, però bisogna parlare chiaramente: ad oggi non c’è una strada, non c’è un indirizzo. Appuntamenti come il convegno “Innovazione e strategie per una nuova cultura dell’acqua” servono a trovare delle idee, degli indirizzi e sono fondamentali”.