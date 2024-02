‘Dell’amore e altri disturbi’, nel foyer del Teatro comunale di Caserta il libro di Barbara Rossi Prudente

“Dell’amore e altri disturbi” è il titolo del libro di Barbara Rossi Prudente che sarà presentato giovedì 7 marzo nel foyer del Teatro Comunale di Caserta alle 18,30. L’evento rientra negli appuntamenti del “Caffè letterario” promosso dal Teatro Pubblico Campano con il patrocinio del Comune di Caserta. Dopo i saluti dell’assessore alla Cultura Enzo Battarra, a introdurre l’incontro sarà la dirigente scolastica del liceo Manzoni Adele Vairo. Quindi, dialogherà con l’autrice la giornalista Maria Beatrice Crisci.

Il libro raccoglie tredici racconti in cui entrano ed escono i personaggi di una grande e chiassosa famiglia, sorpresi da angolazioni impreviste e intime, che declinano l’amore nei suoi inciampi ma anche nella possibilità che offre di scoprire un tempo nuovo, una inedita possibilità di conoscere se stessi attraverso l’altro.

Barbara Rossi Prudente è sceneggiatrice, regista per cinema e televisione. Insegna Tecnologie multimediali. Ha condotto seminari sulla sceneggiatura presso festival e scuole di cinema. Con “Esterno sera” ha vinto il Premio Solinas per la migliore sceneggiatura; “Sole” (di cui ha scritto la sceneggiatura con Michele Carrillo) ha vinto il David di Donatello come miglior corto; “Non ti aspettavo” (da lei scritto e diretto) ha partecipato in concorso al Tribeca Film Festival di New York. “Dell’amore e altri disturbi” è la sua opera prima in campo letterario.