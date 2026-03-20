Delmastro, Schlein: già ieri Meloni doveva chiedere dimissioni

Roma, 20 mar. (askanews) – Giorgia Meloni avrebbe già dovuto chiedere le dimissioni di Andrea Delmastro. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein durante la registrazione dello ‘Speciale sì o no’ dedicato al referendum, che andrà in onda questa sera su La7.

“Ieri Giorgia Meloni avrebbe dovuto pretendere le dimissioni di Delmastro e invece, rivolgendosi a me, ha detto ‘io l’ho appreso dai giornali’. E ha aggiunto: ‘Questo dovrebbe farci riflettere su un certo modo di fare giornalismo’. Io credo che questo debba far riflettere piuttosto sul suo modo di scegliere i sottosegretari alla giustizia”, ha spiegato.

“Delmastro – ha sottolineato la Schlein – era già stato condannato per aver rivelato delle informazioni segrete per usarle contro di noi in aula e ha mentito su questa vicenda. Pare che, anche dopo la condanna in appello di questo signore condannato per essere prestanome del clan Senese, abbia continuato a frequentare quel locale”.

Ha concluso la leader Pd: “Lui ha fondato una società con la figlia diciottenne di un uomo che era già stato indagato per mafia e che poi è stato condannato per mafia. È possibile che un sottosegretario alla giustizia fondi delle società senza sapere con chi le sta fondando?”.