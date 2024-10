Deloitte, Graded tra le 67 eccellenze del Made in Italy. Grassi: Premiata la nostra cultura aziendale

Graded è tra le vincitrici della settima edizione del Best Managed Companies Award, il premio per le eccellenze imprenditoriali del Made in Italy promosso da Deloitte Private in collaborazione con ELITE-Gruppo Euronext, Piccola Industria Confindustria e con il supporto metodologico e strategico di ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Un traguardo importante al quale ha lavorato con impegno nell’ultimo anno (la prima fase del percorso è partita a fine novembre del 2023 con l’apertura delle candidature) un team trasversale interno coordinato dalla COO di Graded Ludovica Landi, con il supporto dell’ingegnere Maria Teresa Russo.

L’azienda è stata valutata e selezionata sulla base di sei fattori critici di successo: strategie, competenza e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e misurazione performance, corporate social responsibility, internazionalizzazione. A salire sul palco di Palazzo Mezzanotte a Milano, oggi, per la Cerimonia di premiazione l’amministratore delegato di Graded Vito Grassi con Maria Teresa Russo. «Il merito di questo riconoscimento va alla strategia impostata dal management, orientata alla costante ricerca di soluzioni innovative sul fronte dell’efficienza e del risparmio energetico, e a una politica aziendale improntata alla trasparenza, alla comunicazione, al coinvolgimento e alla responsabilizzazione di risorse giovani e qualificate, allo sviluppo dell’engagement, alla creazione di spirito di appartenenza – commenta Vito Grassi -. Per noi quella di oggi rappresenta una conferma importante della validità di un percorso virtuoso di sviluppo dimensionale, qualitativo e di rafforzamento della governance avviato nel 2016. E’ un premio alla nostra cultura aziendale che si fonda sulla creazione di valore condiviso e sulla centralità del capitale umano».

«Anche questa settima edizione testimonia la presenza di realtà imprenditoriali eccellenti nel nostro Paese. Tramite l’analisi dei parametri che caratterizzano l’Award e che sono cruciali per la gestione di un’impresa, abbiamo premiato 67 aziende che rappresentano l’eccellenza del nostro tessuto produttivo. Oltre a una solida base di aziende premiate che già facevano parte di questo percorso di crescita pluriennale, a dimostrazione di come tale premio valorizzi una gestione aziendale virtuosa nel tempo, si sono aggiunte nuove realtà di altissimo profilo. Oltre un quinto delle premiate, infatti, sono aziende che si sono unite al programma quest’anno, in virtù della loro capacità di gestione solida e ambiziosa», commenta Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte e Leader di Deloitte Private dell’area Central Mediterranean (Italia, Grecia e Malta).

«I parametri di valutazione pensati e adottati dagli esperti Deloitte e dalla giuria, che hanno portato alla premiazione delle 67 realtà italiane per le loro capacità manageriali, sono elementi che riteniamo fondamentali per le aziende che operano in uno scenario complesso come quello attuale. In una fase storica in cui l’affermazione di nuove tecnologie sta plasmando nuovi orizzonti e nuove opportunità di business, le organizzazioni devono essere in grado di avere una leadership preparata e attenta a questi nuovi trend, oltre alla capacità di sapersi adattare e modellare il proprio assetto in virtù delle nuove priorità», conclude Andrea Restelli, Partner di Deloitte e responsabile Italia del programma Best Managed Companies.