Deloitte, ecco le 46 aziende (due campane) meglio gestite in Italia. Premiata ancora Tecno

Sono 46 le “Deloitte best managed companies”, ovvero le aziende che si sono distinte per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità, premiate oggi in Borsa Italiana nell’ambito dell’iniziativa Deloitte sostenuta da Altis università Cattolica, da Elite, il programma che sostiene lo sviluppo e la crescita delle imprese ad alto potenziale, e da Confindustria. A ricevere il premio saranno l’azienda abruzzese Farnese Group, le campane Ambiente e Rdr, le emiliane Clai, Coswell, Custom, Icel, Kaitek Flash Battery, Vici & C., la friulana Calligaris, la laziale Engineering, la ligure Sanlorenzo, le lombarde Alfa Parf Group, Antares Vision, Colcom, Cioccolatitaliani, Oeb Brugola, Cefriel, Epta, Farmol, Giorgetti, Italian Design Brands, Longino & Cardenal, Lvf, Nemo Lighting, Poliform, Sabaf, Silanos e Tecno, le marchigiane Biesse, Elica e Sabelli, le piemontesi Gessi, Gruppo Ebano, Laica, Nord Ovest e Ponti, la pugliese Master, la sarda Fratelli Ibba, la siciliana Irritec, la toscana Nwg Energia la trentina Cantine Ferrari e le venete FiloBlu, Tapì, Alpac e San Marco Group.

“Essere premiati per il secondo anno consecutivo da Deloitte ci gratifica e ci spinge a far sempre meglio, a continuare ad investire in ricerca e sviluppo e sui nuovi talenti per i quali dai prossimi giorni lanceremo un’academy interna”, è il commento del fondatore e presidente di Tecno, Giovanni Lombardi, il cui gruppo ha lanciato in Italia il servizio di control energy management e conta oltre 2800 aziende clienti in tutti i settori produttivi. “Il nostro obiettivo – spiega Lombardi – è di mantenere e incrementare il trend di crescita rafforzando ulteriormente le competenze interne anche grazie alla nostra academy. Lavoriamo ormai da vent’anni solo su base attiva grazie a una crescita per linee interne che si caratterizza per cross selling di nostri servizi, sempre più innovativi e competitivi, a clienti ormai decennali e fidelizzati”. L’azienda, fondata nel 1999, è leader nei servizi alle imprese per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale in chiave di Industria 4.0. Con sedi in Italia, a Milano, Bologna e Napoli, e all’estero, a Berlino e Parigi, Tecno è un punto di riferimento anche nei processi digitali applicati a tutti i tipi di prodotti a servizio delle aziende, di ogni settore produttivo. La digitalizzazione dei processi produttivi, infatti, applicata a tutti i servizi offerti da Tecno, rende possibile ai clienti di migliorare la produttività, risparmiare tempo e risorse che possono essere investite altrove.