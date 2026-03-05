Deloitte ottiene certificazione ESCo e amplia servizi per l’energia

A KEY 2026 efficienza energetica e decarbonizzazione per competere

Rimini, 5 mar. (askanews) – Per la prima volta una grande realtà di servizi professionali alle imprese ottiene la certificazione di Energy Service Company. Un passaggio che amplia il perimetro di ciò che Deloitte Climate & Sustainability può offrire ai propri clienti. Con la certificazione ESCo, Deloitte formalizza e accredita le competenze già acquisite nella progettazione e gestione di interventi energetici, aprendo anche l’accesso agli incentivi pubblici. “Deloitte da diversi anni – ha detto Piercarlo Smith, director Deloitte Climate & Sustainability – offre servizi in ambito energy. Quest’anno abbiamo voluto valorizzare le competenze e l’esperienza acquisita negli anni certificandoci come Esco. Questo ci permette di essere più vicini ai bisogni concreti quotidiani delle aziende che oggi soffrono soprattutto del costo elevato dell’energia, specialmente quando competono in contesti europei ed internazionali”.In uno scenario di prezzi volatili e margini sotto pressione, efficienza energetica e decarbonizzazione diventano, secondo Deloitte, l’investimento capace di produrre un doppio risultato. “I nostri dati ci dicono chiaramente che che la competitività oggi passa da una formula molto chiara. La formula è: ‘Devo avere sufficienti margini per restare nel mercato e avere spazio di investimento; devo assolutamente decarbonizzare i miei processi perché oggi il mercato chiede prodotti a bassa impronta carbonica e devo innovare, quindi in poche parole contenere i costi, decarbonizzare, innovare. L’efficientamento energetico e la transizione energetica in generale sono l’unico vero win-win che oggi abbiamo, perché l’investimento in in transizione energetica permette sia di ridurre i costi sia di decarbonizzare e quindi con un solo investimento ottengo un duplice di risultato che va nella direzione della competitività”In questo quadro entra anche l’intelligenza artificiale: come può aiutare un’azienda a consumare meno energia e gestire meglio i propri impianti? “Per poter prendere delle decisioni strategiche relative alla competitività delle aziende che oggi passa dal contenere i costi, dalla decarbonizzazione (perché il mercato chiede prodotti low carbon) e dall’innovazione serve raccogliere molti dati. I dati sono necessari per capire la situazione attuale dell’azienda e individuare le soluzioni più adatte per efficientare e ottimizzare i processi”, ci ha risposto Smith.Deloitte Climate & Sustainability è presente a KEY – The Energy Transition Expo 2026 con uno stand e una serie di workshop dedicati all’integrazione tra transizione energetica e innovazione tecnologica.