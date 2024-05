Delta Air Lines, New York Jfk-Napoli: water arch di benvenuto sulla pista di Capodichino per il primo arrivo

È atterrato oggi il primo volo Delta Air Lines da New York Jfk per Napoli. L’aeromobile, un Boeing 767-300 , è arrivato al completo alle 7.30, ora locale, ed è stato salutato da un water arch di benvenuto, mentre i passeggeri in arrivo hanno ricevuto in dono un welcome gift in ricordo dell’evento. Il primo collegamento Delta dall’Aeroporto di Napoli per New York JFK partirà domani, sabato 25 maggio, alle 09.30.

Il water arch, conosciuto anche come Water Cannon o Water Salute, è una pratica diffusa negli aeroporti di tutto il mondo. Esso si verifica a scopo cerimoniale quando un veicolo viaggia sotto pennacchi d’acqua espulsi da uno o più veicoli antincendio. Si è soliti ricorrere ai “saluti d’acqua” in occasione del ritiro di un pilota senior o controllore del traffico aereo, per celebrare il primo o l’ultimo volo di una compagnia aerea verso un aeroporto, il primo o l’ultimo volo di un tipo di aeromobile o altri eventi importanti. Ad esempio nel 2003, presso l’aeroporto internazionale John F. Kennedy, sono stati utilizzati pennacchi di colore blu, bianco e rosso per celebrare il “pensionamento” del Concorde.

