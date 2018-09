Dema, adesione all’appello degli intellettuali contro il raduno della Lega nel Salernitano

Il presidente di DemA, Luigi de Magistris, ed il segretario nazionale Enrico Panini aderiscono, fanno sapere in una nota, “all’appello ‘Questa Lega è una vergogna’ sottoscritto da diversi intellettuali, giornalisti, cittadini e rappresentanti delle istituzioni contro il raduno della Lega Nord a Campagna in provincia di Salerno il prossimo 29 e 30 settembre alla presenza di Matteo Salvini”.

“Non dimentichiamo cos’è la Lega Nord, un partito che ha fatto dell’antimeridionalismo una sua bandiera” spiegano i vertici di DemA. “E oggi al governo – affermano ancora de Magistris e Panini, rispettivamente sindaco e assessore del Comune di Napoli – fa chiaramente politiche che alimentano le discriminazioni territoriali mentre al Sud aggrega ex missini dal passato sbiadito per provare ad erodere consenso elettorale”. L’appello ha tra i suoi primi firmatari Roberto Saviano, Maurizio De Giovanni, Isaia Sales e Sandro Ruotolo ed è disponibile sul sito www.questalegaeunavergogna.it, “dove – si rileva – in pochi giorni ha raggiunte migliaia di adesioni”.

“Le politiche di odio e rancore portate avanti da Salvini e dal suo partito non troveranno mai cittadinanza al Sud – spiegano de Magistris e Panini – per questo riteniamo necessario supportare ogni azione civica e sociale che si contrapponga ad un vento pericoloso che spira in tutta Europa e che in Italia ha trovato in Matteo Salvini il suo interprete, DemA parteciperà alla mobilitazione di Campagna il prossimo 29 e 30 settembre”. “All’odio contrapponiamo l’accoglienza, alla discriminazione contrapponiamo l’inclusione sociale, alla propaganda becera contrapponiamo l’idea di un’Italia fondata sulla solidarietà e sulla difesa dei diritti sociali di tutti” concludono i vertici di DemA.