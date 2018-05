Dema, verso il congresso a Napoli: c’è l’adesione dell’assessore Borriello

“Oggi non è più possibile vivere gli schemi della vecchia politica, sono stati cancellati dalla gente che ha depennato i vecchi partiti. Io sono un ambientalista di sinistra e quindi aderisco al progetto del sindaco de Magistris con Dema, una lista civica che vuole strutturarsi e che ha una grande capacità di aggregazione”. Lo ha detto l’assessore comunale a Napoli Ciro Borriello che ha deciso di lasciare Sinistra Italiana per aderire a Dema, il cui congresso si svolgerà venerdì a Napoli. “Le elezioni politiche – ha detto Borriello – hanno consegnato una foto della politica italiana completamente diversa. La gente vuole dalla politica persone che siano capaci di camminare di fianco ai problemi della gente, la politica autoreferenziale non serve più e la gente l’ha punita. Io candidato alle Europee con Dema? No, mi piace molto dare il mio piccolo contributo per la città di Napoli, mi piace stare qui”.