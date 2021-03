Demanio, verifiche sismiche in Campania: gara da 3,3 milioni di euro

Parte la terza edizione del bando per i servizi di verifica di vulnerabilita’ sismica per alcuni beni immobili statali in Campania. A promuovere la gara, divisa in quattro lotti, e’ l’Agenzia del Demanio che assegna servizi per 3.338.389 euro(lotto 1: 963.312 euro; lotto 2: 846.197 euro; lotto 3: 781.634 euro; lotto 4: 747.245 euro). La gara riguarda gli interventi di adeguamento e miglioramento strutturale, il servizio di verifica della vulnerabilita’ sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalita’ Bim, e progettazione di fattibilita’ tecnica ed economica sempre in Bim. L’avviso scade il 12 aprile.