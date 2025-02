Democrazia e partiti: Giuliano Amato a Napoli per un seminario sul futuro politico

Giovedì 27 febbraio alle 15 a Napoli nella sede dell’Istituto italiano per gli studi storici (via Benedetto Croce 12), il Presidente emerito della Corte costituzionale, Giuliano Amato, terrà il seminario Crisi e declino dei partiti di massa, primo appuntamento del ciclo Storia d’Italia: l’età repubblicana. È dall’inizio di questo secolo che siamo alle prese con la fragilità delle nostre democrazie. Ma le analisi con cui lo facciamo sono venute cambiando, anche se non sempre ce ne rendiamo conto. Nei primi anni prevaleva la constatazione della intervenuta individualizzazione delle nostre vite e degli effetti che essa stava provocando sulla erosione dei tessuti coesivi che avevano tenuto insieme le nostre società. Era il tema del famoso dialogo fra Habermas e Ratzinger, da cui usciva l’immagine di società frammentate, nelle quali la ricomposizione degli interessi e dei valori entro un riconosciuto e accettato bene comune era resa impossibile proprio dalla frammentazione. Col passare degli anni la ricomposizione ha preso ad esserci, ma in visioni estreme, radicalizzate, esasperatamente divisive. Società frammentate sono divenute società fratturate e in esse la decisione pubblica arriva ad esserci, ma scava solchi, e divide -sostiene la maggioranza che la adotta- gli amici del popolo dai suoi nemici. Sono tanti i fattori che hanno portato a questo stato di cose e una parte non minore l’hanno le tecnologie e quindi le modalità della comunicazione, in una con le divisioni etniche e valoriali cresciute nelle nostre società. Ma al fondo non può non esserci la presa d’atto del cambiamento più radicale che è intervenuto nell’assetto delle democrazie liberali, da quando esse affrontarono la sfida della governabilità non più delle società elitarie dell’Ottocento, ma di quelle nelle quali veniva giustamente data voce ai più, ai milioni e non più alle migliaia. Ebbene quella governabilità fu possibile, perché presero corpo i partiti politici, come organizzazioni ramificate sul territorio, capaci di comporre identità individuali in identità collettive segnate da visioni comuni. Per ragioni molteplici, è questo che è venuto a mancare nelle società del nostro tempo, nelle quali una politica non più sorretta da quei partiti reagisce ai malumori del presente e si procura il consenso amplificandoli e aizzandoli contro i veri o presunti nemici. Ci accorgiamo che quella dei partiti era un’intermediazione dialogica essenziale. E ci chiediamo se e come le democrazie possano sopravvivere senza di essa.