“Dentro la notizia e oltre. La coscienza critica”, il nuovo libro di Antonio Fabozzi

Il libro “Dentro la notizia e oltre. La coscienza critica” dello scrittore, giornalista e docente Antonio Fabozzi è un invito a osservare la realtà dall’interno, nel tentativo di cogliere le cause remote, storiche, di ciò che accade nel presente per intravedere gli scenari futuri del mondo globale. I mezzi di comunicazione non riescono a fornire una visione profonda del reale; bisogna, quindi, andare oltre la mera rappresentazione che i media ci danno delle vicende.

“I media forniscono solo la cronaca dei fatti, esposti secondo gli orientamenti di specifici gruppi di potere, ma non ne rivelano il fondamento. I mezzi di comunicazione, infatti, non ci consentono di individuare le cause profonde degli accadimenti perché ci inducono a pensare il reale: spicchi di vita illustrati da un determinato punto di vista, come un eterno presente. E’ necessario, invece, comprendere che tutte le azioni che avvengono nella realtà hanno luogo nel tempo dove il presente sprofonda nel passato e contemporaneamente prepara il futuro”.

Esercitare la coscienza critica non significa solo avere una visione prospettica della realtà ma agire anche nel modo ottimale per dare delle risposte ai problemi del mondo contemporaneo. La coscienza critica “ci consente di non avere una lettura superficiale della realtà, ma di formulare giudizi critici basati sulla comprensione delle reali motivazioni dei fatti per affrontare nel miglior modo possibile le sfide del futuro”. “Conoscere le origini lontane nel tempo degli assetti di nazioni e continenti, e dei nuovi scenari geopolitici internazionali, è quanto di più utile ci possa essere per comprendere ciò che avviene nel presente e indispensabile per costruire un futuro di pace e prosperità per i popoli”.