Denza Z9 protagonista in “La Grazia”, il nuovo film di Paolo Sorrentino

MILANO (ITALPRESS) – DENZA, il marchio premium di BYD, fa il suo debutto nel cinema internazionale in La Grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino, che arriverà nelle sale italiane a partire dal 15 gennaio 2026, con anteprime dal 25 dicembre al 1° gennaio.

a pellicola, presentata all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, racconta una storia che riflette i cambiamenti nei simboli del potere e vede la partecipazione di un elemento di design e innovazione che va oltre il semplice accessorio: la DENZA Z9, il modello più avanzato del marchio.

In La Grazia, la Z9 non è una mera comparsa, ma un simbolo discreto e significativo, che accompagna il Presidente della Repubblica Mariano De Santis, personaggio creato dalla penna del regista Premio Oscar. La Z9 si adatta al meglio allo stile del regista, rappresentando un complemento alla narrazione che esprime la filosofia del marchio: un equilibrio tra estetica e innovazione tecnologica, pensato per un pubblico globale che apprezza la sicurezza e la funzionalità.

In questo contesto gli interni uniscono tecnologia e comfort per creare un ambiente silenzioso, mentre la piattaforma ad alte prestazioni, i sistemi avanzati di assistenza alla guida e la cura per l’acustica interna offrono condizioni di guida e di ripresa ottimali. Con il suo debutto in La Grazia, DENZA segna il passo in un nuovo capitolo, quello della sofisticazione tecnologica al servizio dell’estetica.

Il posizionamento della Z9 all’interno di La Grazia evidenzia la strategia di DENZA di inserirsi nei contesti più rilevanti della cultura e dell’immaginario collettivo, raggiungendo un pubblico internazionale. La Z9, pur non ricoprendo un ruolo da protagonista in senso tradizionale, si fa portatrice di un messaggio che riflette l’evoluzione della società, diventando parte integrante di questo nuovo e attuale racconto.

foto: ufficio stampa BYD Italia

(ITALPRESS).