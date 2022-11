Il gelato della Costiera amalfitana rapisce anche il popolare attore americano Denzel Washington, impegnato nelle riprese del suo nuovo film The Equalizer 3, girato proprio in Campania. Obbligatoria una tappa dal noto pasticciere di Minori Sal De Riso, dove il pluripremiato attore e regista (tre Golden Globe e due Oscar in carriera) ha degustato un cono al cioccolato.