Deraglia treno merci, Intercity Milano-Salerno fermo dalle 2.30 della notte scorsa con 160 persone

Un treno Intercity Milano-Salerno è rimasto fermo dalle 2.30 della notte scorsa con 160 persone a bordo che non possono essere evacuati perché il convoglio è fuori dalla banchina. Lo si apprende dalla polizia riguardo a conseguenze del deragliamento di treno merci tra Castello e Sesto Fiorentino con notevoli danni all’infrastruttura ferroviaria. L’Intercity è un Milano-Salerno che non è coinvolto nell’incidente né ha riportato danni ma si è dovuto fermare nella piccola stazione di Zambra, vicino a Sesto. Sono in corso procedure di soccorso della polizia.