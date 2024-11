Derby, Vanoli: “Servirà un grande Torino”

Roma, 8 nov. (askanews) – “Servirà un grande Torino”. Paolo Vanoli sintetizza così quello che sarà necessario mettere in campo nel derby di domani sera contro la Juventus. “Abbiamo vissuto una bella settimana -ha spiegato in un’intervista a Sky Sport l’allenatore granata – perché c’era una bellissima partita da giocare. È un derby, sappiamo quanto vale. Siamo concentrati su una partita speciale. Non c’è bisogno di parlare, si sente l’atmosfera della partita che affrontiamo. Trovare le motivazioni è abbastanza semplice per quello che questa partita può darci e per quello che possiamo dare ai nostri tifosi. L’ho considerata la partita: non c’è il passato o il futuro, c’è solo il presente. Non dobbiamo cercare alibi, questa partita arriva al momento giusto. Possiamo fare una partita speciale e ci può dare qualcosa di speciale. Dobbiamo essere concentrati su questo. La partita della svolta? C’è di fronte a noi la storia. Puoi scrivere la storia”.