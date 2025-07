Dermatologia, a Napoli i massimi esperti italiani: ecco le nuove cure per alopecia e vitiligine

Si terrà al Centro Congressi di via Partenope una delle più rilevanti occasioni di aggiornamento scientifico nel campo della dermatologia: il congresso “Dermatology in Neapolis”, promosso dalla Clinica Dermatologica dell’Università Federico II di Napoli, diretta ds Massimiliano Scalvenzi.

Responsabili scientifici dell’evento sono Matteo Megna e Maddalena Napolitano, che hanno strutturato un programma ricco e multidisciplinare, con un focus specifico su patologie cutanee ad alto impatto clinico e sociale, come psoriasi e dermatite atopica. Si tratta di malattie infiammatorie croniche che, oggi più che mai, richiedono una gestione integrata e personalizzata, in grado di migliorare non solo i sintomi cutanei, ma anche la qualità di vita complessiva dei pazienti.

Grande attenzione sarà rivolta anche a patologie tradizionalmente considerate marginali, come vitiligine e alopecia areata. Le recenti scoperte scientifiche e l’introduzione di nuove molecole target stanno infatti cambiando radicalmente l’approccio terapeutico, restituendo dignità clinica a condizioni finora spesso trascurate.

Uno dei temi centrali del congresso sarà l’evoluzione della dermatologia oncologica, con un approfondimento sui tumori cutanei come melanoma e carcinoma basocellulare. “Il progresso scientifico e tecnologico ha trasformato queste patologie in vere e proprie malattie croniche da monitorare nel tempo, con strategie preventive, follow-up strutturati e terapie di mantenimento,” afferma il Prof. Scalvenzi. “È un cambio di paradigma che riflette l’avanzamento della dermatologia verso una medicina di precisione, centrata sul paziente e sulla gestione a lungo termine.”

“Il congresso – sottolinea il Prof. Cataldo Patruno, presidente dell’evento – sarà non solo un momento di aggiornamento, ma anche un’opportunità di confronto concreto tra pratica clinica e ricerca, attraverso la presentazione di casi clinici complessi, percorsi terapeutici multidisciplinari e le novità più recenti in ambito farmacologico e diagnostico”.

“Dermatology in Neapolis” nasce in una città che vanta una tradizione dermatologica d’eccellenza e una scuola di specializzazione tra le più riconosciute in Italia. Napoli si conferma, anche in questa occasione, come centro di riferimento per la formazione, la ricerca e l’innovazione clinica in ambito dermatologico.