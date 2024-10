Dermatologia: a Napoli un corso su Sculptra l’acido polilattico biorigenerante distrubuito da Galderma

Si è svolto a Napoli il corso Deep Dive Expert su Sculptra. Il dottor Sergio Marlino, specialista in Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, coadiuvato dalla beauty director Colomba Noto ha tenuto un corso per approfondire le conoscenze teoriche e pratiche sull’acido polilattico Sculptra che in Italia viene distribuito da Galderma, azienda leader in ambito dermatologico su scala mondiale, e organizzato grazie ad uno suo specialist, il dottor Pasquale Di Donato.

La sede che ha ospitato il corso è la Marlino Clinic, che a breve sarà presentata ufficialmente al pubblico, dove il chirurgo in collaborazione con la medical advisor Maria Rita Nuti, ha svolto una prima sessione di tipo scientifico per mostrare le evidenze scientifiche e il potere rigenerante del trattamento. In quella sede sono stati esposti i processi di azione nonché i termini di sicurezza e gli effetti benefici a medio e lungo termine del trattamento innovativo con Sculptra. La fase pratica ha riguardato l’esecuzione live di tre trattamenti che hanno permesso ai presenti di apprezzare le tecniche iniettive e la maneggevolezza del prodotto.

Il primo trattamento è stato effettuato sul viso di una paziente con l’obiettivo di ridurre la lassità cutanea migliorando il tono e la consistenza della pelle. Gli altri due trattamenti sulle pazienti hanno riguardato le braccia allo scopo di contrastarne il rilassamento e i glutei per ridurre gli antiestetici “buchi da cellulite”.

L’ incontro è il primo di un ciclo di eventi formativi che avranno luogo presso la Marlino Clinic. La nuovissima struttura situata nel quartiere Mergellina all’interno dello storico palazzo Barbaja affacciato sul mare mira a diventare sia un polo di riferimento per i pazienti campani che un luogo dove frequentare corsi di approfondimento per la formazione professionale in ambito medico ed estetico.

