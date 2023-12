Dermatologia, una giornata di consulenze gratuite per ricordare Gabriella Fabbrocini

Sabato 16 dicembre 2023, in occasione del compleanno dell’amata Prof.ssa Gabriella Fabbrocini, la UOC di Dermatologia Clinica della Federico II apre le porte per una giornata di consulenze gratuite: sei ambulatori dedicati alle patologie dermatologiche più diffuse ospiteranno oltre 180 pazienti. “La Prof.ssa Fabbrocini è stata una fervida sostenitrice della medicina sociale, promuovendo durante tutta la sua brillante carriera numerose campagne di screening gratuiti – Spiega il Prof. Cataldo Patruno, Responsabile Scientifico dell’iniziativa – “Gabriella è stata antesignana della Dermatologia sociale e della Terza Missione, cultura da poco diffusa nell’ambiente accademico, sostenendo da sempre la necessità della cura a 360 gradi e dell’accudimento psicofisico del paziente anche in maniera multidisciplinare.” Continua il Prof Massimiliano Scalvenzi, direttore dell’UOC di Dermatologia Clinica -” La Dermatologia federiciana sente il dovere di continuare nei suoi insegnamenti, mettendo la Persona, non il paziente, al centro delle sue attenzioni offrendo con tali campagne la possibilità di essere visitati dall’eccellenza medica, anche e soprattutto per coloro che non sempre possono permetterselo.”

Dermatite atopica, psoriasi, acne, alopecia, tumori cutanei ed infezioni sessualmente trasmesse sono le patologie a cui è dedicata questa iniziativa che continuerà nel pomeriggio con una giornata ECM di aggiornamento per gli Specialisti in Dermatologia e Venereologia.

Sono previste 30 visite per ognuno dei sei ambulatori, occorre prenotarsi alla mail: benesseredermafed@gmail.com le visite si svolgera