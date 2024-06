Deschamps: Mbappé dovrebbe farcela per giocare con l’Olanda

Il campione francese si è rotto il naso nel match con l’Austria

Milano, 20 giu. (askanews) – “Guardate, tutto sta andando per il verso giusto, dopo questo forte shock che ha avuto, con tutte le conseguenze ovviamente. Ieri, come avete potuto vedere, è riuscito ad uscire e a fare una piccola attività, che farà anche stasera. Quindi le cose si stanno muovendo nella giusta direzione per garantire che possa essere disponibile domani”. Così il ct della nazionale francese di calcio, Didier Deschamps, riguardo alle condizioni di Kylian Mbappé dopo essersi fratturato il naso nello scontro con Danso, difensore dell’Austria, nel primo match della Francia agli Europei in Germania.