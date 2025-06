Desertificazione, Paparella (Remtech): Serve azione condivisa

“Per rigenerare suoli e proteggere le risorse naturali”

Roma, 17 giu. – In occasione della Giornata Mondiale per la Lotta alla Desertificazione e alla Siccità, Silvia Paparella, General Manager di RemTech Expo, ha sottolineato l’urgenza di una responsabilità collettiva nella tutela del territorio: “La Giornata Mondiale contro la Desertificazione e la Siccità ci richiama con urgenza alla responsabilità condivisa verso la tutela del nostro territorio. Oggi più che mai, il cambiamento climatico, l’uso non sostenibile delle risorse naturali e l’abbandono di vaste aree agricole stanno accelerando fenomeni di degrado del suolo che compromettono la sicurezza alimentare, l’equilibrio degli ecosistemi e la resilienza delle comunità.” Paparella ha ribadito l’impegno di RemTech Expo nel campo dell’innovazione e della sostenibilità ambientale, evidenziando il ruolo strategico della rigenerazione dei suoli, della prevenzione del rischio idrogeologico e della gestione integrata delle risorse idriche. “Crediamo nella necessità di un’azione coordinata tra istituzioni, imprese, enti scientifici e cittadini per affrontare queste sfide con strumenti concreti, tecnologie avanzate e politiche lungimiranti.” “Questa giornata rappresenta un’occasione preziosa per rinnovare il nostro impegno”, ha concluso, “promuovere la cultura della prevenzione e costruire insieme un futuro in cui l’acqua, il suolo e l’ambiente siano risorse protette e valorizzate per le generazioni presenti e future.”