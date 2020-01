Design: al via Fedrigoni Top Award 2021, premia migliori realizzazioni su carta

Roma, 30 gen. (Labitalia) – Ai blocchi di partenza la dodicesima edizione del Fedrigoni Top Award 2021, il contest internazionale che Fedrigoni Spa organizza per dare risalto alle più prestigiose realizzazioni stampate, con qualsiasi tecnica, sulle carte speciali a marchio Fedrigoni e Fabriano e sui materiali adesivi per etichette a marchio Manter della consociata Arconvert. Il concorso – nato nel 2000 per celebrare il valore della carta nell’ideazione e progettazione di ogni genere di prodotto editoriale e di packaging, dalla stampa d’arte fino agli studi di immagine coordinata – è riservato a designer, stampatori, editori e clienti finali che abbiano realizzato creazioni tra luglio 2018 e giugno 2020.

A valutarli, oltre a una giuria internazionale composta come ogni edizione da un panel di esperti provenienti dal mondo del design e della comunicazione, anche il ‘pubblico da casa’, che potrà esprimere il proprio favore mettendo ‘like’ sul sito https://fedrigonitopaward.com/ alle immagini preferite. Il progetto più votato dalla giuria popolare sarà esposto insieme agli altri vincitori e visibile online. Le iscrizioni, che nella prima fase prevedono la compilazione dello specifico modulo presente sul sito https://fedrigonitopaward.com/ e appunto l’invio di alcune foto, sono aperte fino al 30 giugno 2020.

I lavori che si candideranno saranno suddivisi in quattro categorie: ‘Publishing’, dedicata a Gianfranco Fedrigoni, che comprende libri, volumi, riviste, edizioni d’arte; ‘Corporate Identity Brochure’, che riguarda cataloghi di prodotti e servizi, bilanci, coordinati grafici, mailing, auguri e inviti, calendari, notebooks, diari, regalistica di cartotecnica; ‘Labels’, riservata a etichette di vini, liquori, alimenti di alta gamma (applicate sui contenitori) selezione speciale Manter; ‘Packaging’, cioè scatole, astucci, shopping bag, espositori da banco, contenitori rivestiti.

Nella giuria di esperti, quest’anno, figurano Simon Esterson (Pulp/Eye magazine – Uk), Frank Goehrhardt (Taschen – Germania), Min Wang (China Central Academy of Fine Arts – Cina), Ivan Bell (Stranger&Stranger) e Juan Mantilla (Kiko – Milano), che valuteranno le proposte in relazione all’originalità del progetto grafico, alla funzionalità, all’accuratezza di esecuzione e all’uso appropriato delle carte Fedrigoni Spa. Entro il 30 luglio 2020 si avrà una votazione secretata e i lavori che otterranno almeno due voti passeranno alla fase successiva, che si concluderà con la scelta collegiale dei tre migliori per ciascuna categoria.

Nella precedente edizione, si sono candidati oltre 1.100 progetti provenienti da una trentina di Paesi, tra cui soluzioni decisamente innovative. “Grazie alla professionalità dei partecipanti e allo sviluppo di nuove tecnologie – commenta Chiara Medioli, vicepresidente di Gruppo Fedrigoni – il Fedrigoni Top Award si conferma anno dopo anno un’occasione per fondere creatività e sperimentazione, dando lustro alle eccellenze e confermando il ruolo della carta come strumento di design”.

La proclamazione dei vincitori avverrà in occasione dell’inaugurazione di una mostra a Parigi nella primavera 2021, dove le creazioni verranno esposte. Oltre a ricevere un trofeo simbolico, infatti, le realizzazioni più interessanti saranno inserite in un catalogo che avrà distribuzione internazionale ampia e qualificata. La giuria si riserva inoltre di attribuire un premio speciale al miglior lavoro realizzato con una tecnologia a stampa digitale.