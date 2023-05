Design ed efficienza per la nuova Range Rover Velar

MILANO (ITALPRESS) – Tecnologia, design e innovazione con uno stile elegante. Sono queste le novità della nuova Range Rover Velar presentata. Il modello, ordinabile già da oggi con consegne a partire dal prossimo ottobre, si configura subito per una maggiore linearità e dinamicità. Partendo dalla grata anteriore completamente rinnovata, si arriva al paraurti posteriore opportunamente abbassato per nascondere i tubi di scarico.

L’illuminazione esterna viene assicurata da fari Pixel LED9: ognuno di questi monta quattro moduli pixel da 67 LED ciascuno, precisamente controllati per adattarsi esattamente alle circostanze ed alla strada e fornire il cono di luce anteriore più efficace. Inoltre attraverso l’Adaptive Driving Beam la luce si adatta automaticamente alla velocità del veicolo, proiettando un fascio più largo alle basse velocità e un fascio più potente e lungo sopra i 70 km/h.

Le dimensioni dell’auto si accompagnano ad un bagagliaio con una capacità fino a 748 litri e interni interamente realizzati con un’attenzione particolare alla sostenibilità. Infatti è stato utilizzato un tessuto in lana Kvadrat con inserti Ultrafabrics in tessuto di poliuretano più leggero della pelle di circa il 58 %.

A fianco del posto di guida, un touchpad permette l’accesso alle principali funzioni, tra le quali i controlli di temperatura individuali per la prima fila di sedili, il volume audio e le modalità Terrain Response (con modalità comfort, erba/ghiaia/neve, fango/solchi e sabbia). Sempre sul fronte tecnologico, la Range Rover Velar è dotato di un sistema di filtraggio dell’aria che include la filtrazione PM2.5 e la gestione del CO2, monitorando e controllando i livelli all’interno.

Il sistema è accessibile dal touchscreen e consente ai conducenti di purificare l’aria dell’abitacolo prima di un viaggio utilizzando l’app per smartphone. A questo si aggiunge anche un sistema di ionizzazione che permette di ripulire l’aria all’interno da allergeni, virus e batteri. Per quanto riguardano le prestazioni, sono stati apportati miglioramenti per incrementare l’autonomia e contenere i consumi. In modalità full-electric si può arrivare fino a 64 km, con emissioni complessive di CO2 pari a 38g/km sul ciclo WLTP, e consumo di combustibile di 1,6 l/100 km. L’autonomia electric-only è aumentata di oltre il 20% rispetto ai precedenti 53 km grazie alla batteria più grande da 19,2 kWh10. Con una coppia combinata di 640 Nm e 404 CV ottenuti dal suo motore a benzina Ingenium a quattro cilindri 2.0 litri da 300 CV e dal motore elettrico da 105 kW, la P400e è in grado di accelerare da 0-100 km/h in 5,4 secondi, con una velocità massima di 209 km/h. Può anche viaggiare con la sola energia elettrica fino a 140 km/h.

Il P400e è uno dei pochissimi veicoli plug-in in grado di ricaricare rapidamente in corrente continua, con una carica dello 0-80% possibile in soli 30 minuti utilizzando un caricabatterie da 50 kW. A casa, può ricaricare da 0 al 100% utilizzando un caricabatterie AC da 7 kW in circa due ore e mezza.

foto: xh7/Italpress

