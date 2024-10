Design shooting Napoli: una mostra alla fondazione Made in Cloister

Design Shooting, nato in concomitanza del Salone del Mobile di Milano e già protagonista di quattro edizioni di successo, prosegue il suo percorso attraverso le città italiane raccontando l’architettura da una prospettiva unica. Dopo Bari, la tappa autunnale di quest’anno avrà come protagonista Napoli, in parallelo alla manifestazione EDIT. Design Shooting è un’iniziativa culturale ideata e promossa da Ideal Standard in collaborazione con TOWANT. Ogni edizione si concretizza in una mostra fotografica inedita, che esplora l’architettura contemporanea con uno sguardo originale e artistico, stimolando il rapporto e lo scambio creativo tra architettura e fotografia.

Quest’anno, a Napoli, saranno 15 i fotografi chiamati a collaborare con altrettanti studi di progettazione locali, protagonisti della scena architettonica partenopea. Ciascun fotografo realizzerà un’opera unica ispirata a uno dei cantieri dello studio a lui abbinato, offrendo un’interpretazione personale del progetto architettonico e delle idee che ne hanno guidato lo sviluppo. La mostra “Design Shooting Napoli” sarà ospitata dal 10 al 25 ottobre negli affascinanti spazi della Fondazione Made in Cloister, all’interno dell’ex convento di Santa Caterina a Formiello, nel caratteristico e storico quartiere napoletano di Porta Capuana. Questo suggestivo scenario offrirà una cornice d’eccezione per le 15 fotografie esposte, che potranno anche essere collezionate dai visitatori in formato cartolina. L’interazione con il pubblico è un elemento chiave dell’evento: per tutta la durata della mostra, sarà possibile votare la propria fotografia preferita attraverso un QR Code presente in sala o visitando la landing page www.designshooting.com. Le tre immagini più votate, insieme a una selezionata dagli organizzatori, concorreranno per la vittoria finale. Ideal Standard, leader mondiale nella produzione di soluzioni di alta qualità per l’ambiente bagno, con Design Shooting ribadisce la sua storica vocazione a dialogare con il mondo del design e dell’architettura, interpretando il presente e guardando al futuro attraverso un progetto che vuole sorprendere e ispirare.